Аналитики предполагали, что премия на Arab Light вырастет до 1,45 доллара за баррель. Кроме того, поднялись цены и на поставки в США и Северную Европу. Для США арабская нефть станет дороже на 1,65 доллара за баррель.

Saudi Aramco повысила цены на нефть для стран Азии

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