Энергетика

Финансовая газетаФинансовая газетаSaudi Aramco повысила цены на нефть для стран Азии

Аналитики предполагали, что премия на Arab Light вырастет до 1,45 доллара за баррель. Кроме того, поднялись цены и на поставки в США и Северную Европу. Для США арабская нефть станет дороже на 1,65 доллара за баррель.
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Колебания на нефтяном рынке: Саудовская Аравия повысит стоимость

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Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для азиатских стран

ТАСС02:33

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

ПРАЙМ02:26
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