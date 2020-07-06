Энергетика
Финансовая газетаSaudi Aramco повысила цены на нефть для стран Азии
Аналитики предполагали, что премия на Arab Light вырастет до 1,45 доллара за баррель. Кроме того, поднялись цены и на поставки в США и Северную Европу. Для США арабская нефть станет дороже на 1,65 доллара за баррель.
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Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
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Лезги газет 01:57
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Над Липецком пронесся грозовой фронт
По словам дежурного синоптика Липецкого гидрометеоцентра Ольги Таболиной, вчером, 5 июля, в Липецке выпало 11 мм осадков, что составляет 15% от месячной нормы июля.
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США поддержали персональные санкции Великобритании
Соединённые Штаты поддержали персональные санкции, которые Великобритания ввела в отношении ряда россиян и поданных Саудовской Аравии.
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Goldman Sachs ухудшил прогноз по ВВП США
"Совокупность более жестких ограничений на уровне штатов и добровольное социальное дистанцирование уже оказывают заметное влияние на экономическую активность", - говорится в докладе экономистов Goldman Sachs.
Финмаркет 04:52
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Интернет
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
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Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 10:31
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Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
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Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной
Вечерняя Москва 11:32
Футбол
«Зенит» получит чемпионский кубок перед матчем с «Сочи»
Предыдущий приз был передан также "Зениту" на вечное хранение, после того как "сине-бело-голубые" в прошлом году в пятый раз стали чемпионами России.
Вести.Ru 14:50
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
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Съемки экранизации Sleeping Dogs могут начаться в скором времени
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В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
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Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
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Чемпионат 11:25
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
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Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц
В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность растущей заполняемостью больниц Башкортостана.
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Экономика
Две тысячи новых рабочих мест создадут в Тверской области
Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Тверской области.
Toptver.ru 11:02
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Общество
Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой
Москва 24 03 июля в 22:40
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
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