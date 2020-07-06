Энергетика

Агентство нефтегазовой информацииАгентство нефтегазовой информацииSaudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подняла цены на все сорта своей нефти с поставкой в августе для Азии. Поскольку глобальные сокращения поставок и оживление спроса поддерживают рынок нефти.
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Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть

Накануне.Ru04:09

Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе

Интерфакс03:58

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

ПРАЙМ02:26

«Saudi Aramco» повысила цены на нефть для Азии

ГЛАС.RU03:07

Саудовская Аравия поднимет цены на нефть

Газета.Ru03:02

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для азиатских стран

ТАСС02:33

Saudi Aramco объявила о повышении цен на все марки нефти для Азии

Вестник Кавказа03:48
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Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. Является источником до 80% доходов в саудовский бюджет. По оценке газеты Financial Times, на 2006 год является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса; за 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала 111 млрд долларов при общей выручке 355,9 млрд долларов.
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