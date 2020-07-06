Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подняла цены на все сорта своей нефти с поставкой в августе для Азии. Поскольку глобальные сокращения поставок и оживление спроса поддерживают рынок нефти.

Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для Азии

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