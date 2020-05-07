Энергетика
ИА Красная ВеснаSaudi Aramco повысила цены на свою нефть
Цены на нефть, поставляемую Saudi Aramco, повышены для июньских контрактов, 7 мая сообщает Bloomberg. Саудовская госкомпания Saudi Aramco опубликовала новый прайс-лист с ценами для июньских контрактов. В них указана меньшая, чем это было в предыдущие месяцы, скидка к нефти сорта Brent.
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Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
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Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
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Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
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Игрок «Анже» Эль-Мелали извинился за акт эксгибиционизма
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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
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AMD представила процессоры Ryzen Pro 4000 для тонких бизнес-ноутбуков
Компания AMD сегодня представила новую серию мобильных процессоров — Ryzen Pro 4000, которые пополнили семейство 7-нм чипов Renoir на ядрах Zen 2. Новинки главным образом отличаются от вышедших ранее потребительских Ryzen 4000 лишь более продвинутыми возможностями для защиты информации.
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
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ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
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Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
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Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24