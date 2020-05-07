Энергетика

ТАССТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть

По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть. Так, июньские цены для поставок в Азию повысились на $1,4 за баррель, теперь дисконт к эталону сократился до $5,9 за баррель.
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