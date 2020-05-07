Энергетика
ИА Красная ВеснаSaudi Aramco повысила цены на свою нефть
Цены на нефть, поставляемую Saudi Aramco, повышены для июньских контрактов, 7 мая сообщает Bloomberg. Саудовская госкомпания Saudi Aramco опубликовала новый прайс-лист с ценами для июньских контрактов. В них указана меньшая, чем это было в предыдущие месяцы, скидка к нефти сорта Brent.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
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Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия новых моделей Lada
Зарегистрировал ли АвтоВАЗ эти наименования «про запас», или компания действительно планирует назвать ими новые модели, неизвестно.
Тарантас Ньюс 06:28
Авто
Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи модели Chevrolet Niva
Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня 05 мая в 13:25
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Здоровье
В Петербурге резко подорожало лечение пациентов с коронавирусом
В Петербурге резко увеличилась стоимость лечения пациентов с коронавирусом по сравнению с апрельскими расценками.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Авто
Новый Mitsubishi Outlander получит двигатель от Nissan
Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail новых поколений породнятся куда сильнее, чем ожидалось.
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Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
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Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Авто
В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV
Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня 03:20
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня вчера в 07:26
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade получил VIP-версию
Южнокорейская компания Hyundai вывела на домашний рынок обновленный Hyundai Palisade 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 06:40
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Единоборства
Бой Тайсона и Емельяненко может пройти в Белоруссии
Ранее Емельяненко выразил желание сразиться с Тайсоном в выставочном поединке.
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Авто
Обнародована стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Прага, 6 мая 2020, 14:46 — REGNUM Чешская компания MW Motors обнародовала стоимость внедорожника Spartan с электромотором, который был создан на базе УАЗ «Хантер».
REGNUM вчера в 07:46
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Авто
Lamborghini представила новый родстер Huracan Evo
Компания Lamborghini пополнила семейство Huracan четвертой моделью из экстремальной линейки Evo – заднеприводным родстером RWD Spyder с открытым верхом.
Автоновости дня 10:28
Авто
После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid
Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня 03:49
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Авто
Доступные модели Chevrolet выйдут в России летом
Компания UzAuto Motors из Узбекистана, ранее объявившая о выводе на рынок России бюджетных автомобилей Chevrolet (перелицованных Ravon), не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 05 мая в 02:44
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Авто
Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
Шпионы сфотографировали в Южной Корее закамуфлированный прототип новинки от SsangYong.
Motor 06:58
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
Надежная работа транспорта является стратегической задачей — Путин
Надежное транспортное сообщение внутри России является стратегической задачей, заявил президент России Владимир Путин 7 мая на совещании по развитию транспорта.
ИА Красная Весна 10:26