Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаSaudi Aramco повысила цены на свою нефть

Цены на нефть, поставляемую Saudi Aramco, повышены для июньских контрактов, 7 мая сообщает Bloomberg. Саудовская госкомпания Saudi Aramco опубликовала новый прайс-лист с ценами для июньских контрактов. В них указана меньшая, чем это было в предыдущие месяцы, скидка к нефти сорта Brent.
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Saudi Aramco в июне повысит цены на легкую нефть

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Саудовская Аравия повышает в июне цены на нефть для всех покупателей

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Цена Brent превысила $31 после повышения поставочных цен Saudi Aramco

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Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

ТАСС06:39
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