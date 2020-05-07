Цены на нефть, поставляемую Saudi Aramco, повышены для июньских контрактов, 7 мая сообщает Bloomberg. Саудовская госкомпания Saudi Aramco опубликовала новый прайс-лист с ценами для июньских контрактов. В них указана меньшая, чем это было в предыдущие месяцы, скидка к нефти сорта Brent.

Saudi Aramco повысила цены на свою нефть

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