Энергетика

ТАССТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цена Brent превысила $31 после повышения поставочных цен Saudi Aramco

РБК06:41

Саудовская Аравия ослабила давление на Россию

Lenta.ru10:25

«Saudi Aramco» подняла цены на свою нефть

ГЛАС.RU07:52

Саудовская Аравия повышает нефтяные цены

Вести.Ru07:38

Saudi Aramco в июне повысит цены на легкую нефть

Интерфакс07:21

Новости кризиса 7 мая: россияне не получат деньги за авиабилеты, а магазины могут закрыться

URA.Ru11:29

Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

ТАСС06:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:51, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2K
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru 10:05
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
559
Политика

Путин поручил губернаторам продумать выход из режима ограничений

Президент Владимир Путин поручил главам регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.
Вечерний Мурманск вчера в 09:07
1,6K
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

ФАН 10:19
2
Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Lenta.ru 08:28
3
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
98
Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
3
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Фигурное катание

Вслед за Трусовой к Плющенко от Тутберидзе ушли ещё две фигуристки

Жулин прокомментировал уход Трусовой Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова решила начать работу в академии Плющенко.
Sport.ru вчера в 15:58
8
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
145
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
349
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
192
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
88
Политика

Москва и Минск обсудят инцидент с журналистами Первого канала

Союзы журналистов Белоруссии и России в ближайшее время проведут онлайн-переговоры по ситуации с двумя журналистами Первого канала, которых в Минске лишили аккредитации.
NewInform 06:51
Происшествия

В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

На химическом предприятии LG Polymers рядом c городом Вишакхапатнам на востоке Индии произошла утечка газа.
Коммерсантъ 03:59
4
Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,5K
Наука

Тромболитики улучшают выживаемость при коронавирусе

Ученые сообщили, что тромболитики могут повысить выживаемость при заражении коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru вчера в 17:15
9
Здоровье

В Петербурге резко подорожало лечение пациентов с коронавирусом

В Петербурге резко увеличилась стоимость лечения пациентов с коронавирусом по сравнению с апрельскими расценками.
Peterburg2.ru 10:42
23
Общество

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Общество

Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском 05:51
1,5K
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
11
Экономика

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК 09:18
12
Здоровье

В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники

Коммерсантъ 08:38
405
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Авто

Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz

Самый крупный штраф получит Mercedes-Benz — 63,4 миллиона долларов, эта сумма является рекордной для автомобильной отрасли страны.
Тарантас Ньюс 03:57
3
Общество

Россия стала пятой в мире по числу заражений коронавирусом

РФ вышла на пятую строчку среди стран мира по количеству случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении американского Университета Джона Хопкинса.
ProstoProSport 05:36
970
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
54
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное