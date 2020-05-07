Энергетика

ТАССТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет Bloomberg.
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