Энергетика
ТАССSaudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. Согласно ему, цены повышены для всех рынков, включая Азию, США и Европу, пишет Bloomberg.
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Комментарии
Здоровье
Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Общество
Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 10:44
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
РИА Новости 13:20
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ 13:42
Фигурное катание
Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
Наша версия 08:46
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Армия и оружие
Пушилин: Украина целится в дома мирных жителей
Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям, — написал Пушилин, — В этих смертях прямая вина Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.
Новостной фронт 09:43
Экономика
Пивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий.
Интерфакс 13:21
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Шоу-бизнес
Настю Каменских в свободном платье заподозрили в беременности
Певица Настя Каменских опубликовала снимки со своего дня рождения. Радостные фотографии появились в социальной сети Instagram.
Слово и Дело 10:34
Кино
Появились новые фото со съемок продолжения «Аватара»
Новые фотографии со съёмок второго "Аватара" появились в Сети.
Российская газета 08:49
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Украина заявила о ранении шестерых военнослужащих в Донбассе.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток
Экспресс газета 13:38
Политика
Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».
RT на русском 13:37
Происшествия
Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед
В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка.
МонаВиста 06:52
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
По словам нескольких американских чиновников, США выводят из Саудовской Аравии четыре батареи ЗРК Patriot наряду с десятками военнослужащих, которые были направлены туда после серии атак на саудовские нефтяные объекты в прошлом году, пишет газета.
РИА Новости 13:46
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по трансферу Жоржиньо
Бомбардир.ру 06:53
Общество
Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
Политическая Экспертиза 04:41