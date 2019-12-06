Экономика

ТАССТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

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Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

РБК05 декабря в 14:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:07, Ашберн
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Заместитель министра внутренних дел Соединенного Королевства Брэндон Льюис в воскресенье заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей Консервативной партии.
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