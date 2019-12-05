с чего всё началось

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Происшествия В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Энергетика ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.

Общество В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.

Здоровье Врачи рассказали правила употребления алкоголя на корпоративах Медики рассказали, как правильно употреблять спиртное на корпоративах, чтобы не подорвать здоровье, чем лучше заедать алкоголь и чем помочь себе утром после празднования.

Автоспорт В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1» Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.

Шоу-бизнес Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.