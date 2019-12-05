Экономика
ТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомости11:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство Кувейта может инвестировать $1 млрд в покупку акций Saudi Aramco
Финмаркет03 декабря в 03:53
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Происшествия
В Петербурге два человека пострадали в ДТП с участием 13 автомобилей
Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Энергетика
ОПЕК договорился о снижении добычи нефти — министр нефти Ирана
Напомним, в начале 2017 года было достигнуто соглашения между странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении суточной добычи нефти.
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с ситуацией вокруг невыдачи американских виз российским делегатам в ООН.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Космос
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
Футбол
Уткин объяснил, почему Дзюба – это бренд, а не человек
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал задержание фанатов «Спартака», оскорблявших форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Общество
В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его, об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин.
Здоровье
Врачи рассказали правила употребления алкоголя на корпоративах
Медики рассказали, как правильно употреблять спиртное на корпоративах, чтобы не подорвать здоровье, чем лучше заедать алкоголь и чем помочь себе утром после празднования.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Общество
Спецназовец рассказал, как уснуть за две минуты
Шоу-бизнес
Фото Волочковой в прозрачном боди в ванной обсуждают в Сети
Анастасия Волочкова выложила провокационный кадр, сделанный в ванной. На нем балерина позирует в прозрачном кружевном белом боди.
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Происшествия
На Кубани мужчина зарезал жену с тещей и ранил двухлетнюю дочь
Подозреваемый рассказал, что долгое время между ним и тёщей происходили конфликты. 4 декабря мужчина приехал в дом к родственникам.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Общество
Водолеи займутся прошлым, а Козерогам поступят интересные предложения
Козерог Сегодня вам могут поступать интересные деловые предложения.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Общество
В США умер бежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который бежал из СССР при помощи ЦРУ в 1980 году, скончался в возрасте 73 лет.
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы
АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ
Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.