Экономика
ТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Американские журналисты сравнили характеристики F-22 Raptor и российского Су-57 и пришли к выводу, что вероятность победы в бою одного из "превосходных самолетов" будет определяться разве что броском монеты.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Футбол
Тедеско рассказал, почему зашёл к судьям после матча с «Зенитом»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объяснил, почему зашёл в комнату к арбитрам матча против петербургского «Зенита» после игры.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Эльджаркиева
Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Подсчитано, что случайная смертность выросла на 11,9 процента — в 2019 году за этот период умерли 5 010 человек.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Происшествия
В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС
Двумя днями ранее стало известно, что два человека, которые были ранены при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, скончались, сообщил на пресс-конференции официальный представитель военного объекта Роберт Чадвик.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Экономика
Лукашенко: Белоруссия выкручивается без кредитов России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит финансовой поддержки у России, потому что рассчитывает исключительно на свои возможности и ресурсы.
Общество
Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Собаки понимают язык человека на высоком уровне.
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Наука
Найдены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Технологии
В компании Sony придумали способ для игры на PlayStation 5 помимо дома
Компании Sony удалось получить непривычный контроллер, который предназначен для игровой приставки PlayStation.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.