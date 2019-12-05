Экономика
ТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомостивчера в 11:13
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Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»
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Экономика
«Татспиртпром» в Монголии развернет «Тундру»
В следующем году «Татспиртпром» начнёт розлив водки «TUNDRA» на производственных мощностях компании «APU», которая также будет дистрибутировать татарстанскую водку на территории Монголии и соседних стран.
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Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
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Происшествия
Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании.
Происшествия
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В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Общество
Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП
Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".
Экономика
Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.
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Прототип нейтрона был открыт 89 лет назад
Происшествия
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В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Политика
В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей
В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Автоспорт
Квят занял десятое место в рейтинге пилотов на сайте «Формулы-1»
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
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Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей
Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
В ГИБДД считают, что кандидату в водители в первую очередь необходим навык безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен включат новые вопросы на эту тему.
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Финская компания HMD Global, выпускающая устройства под маркой Nokia, анонсировала на мероприятии в Каире (столица Египта) смартфон Nokia 2.3.
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Дональд Трамп зажег огни на рождественской ели у Белого дома
Nation News сообщало: первая леди США Меланья Трамп показала, как подготовили к Рождеству Белый дом.