Экономика

ТАССТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает
 Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.
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Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
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Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".
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