с чего всё началось

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Политика В Кремле сообщили об ожиданиях от нормандского саммита в Париже В Кремле ожидают, что в ходе нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности Минских соглашений и провести двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Украины, Франции и ФРГ Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Экономика «Татспиртпром» в Монголии развернет «Тундру» В следующем году «Татспиртпром» начнёт розлив водки «TUNDRA» на производственных мощностях компании «APU», которая также будет дистрибутировать татарстанскую водку на территории Монголии и соседних стран.

Общество Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП Сосед экс-игрока сборной РФ Алексея Смертина Андрей Крылов, в машину которого врезался бывший футболист, рассказал о поведении предполагаемого виновника аварии, сообщает "Чемпионат".

Экономика Госдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Политика В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество В Комитете по этике РФС раскритиковали слова Запашного о фанатах Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.

Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.