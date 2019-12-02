с чего всё началось

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Музыка Компания YouTube подвела итоги года в России Американская компания YouTube подвела итоги года в России и назвала музыкальные ролики, которые стали самыми просматриваемыми в стране.

Политика Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".

Технологии Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10 Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».

Происшествия При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.

Политика США ввели новые антироссийские санкции США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.

Происшествия Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве, направлен из московского следственного изолятора "Бутырка" в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Энергетика Новак рассказал о росте цен на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3 «Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», - сказал российский лидер.

Общество Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

Энергетика Россия и Украина продлили договор на транзит нефти Новый документ будет действовать до 1 января 2030 г. Согласно заявлению украинской компании, дополнительное соглашение гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины, а также создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов нефтью в направлении стран Европы.

Политика Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.

Гаджеты Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Футбол Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.