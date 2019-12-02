Экономика
ТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомости11:13
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