Экономика
ТАССSaudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомостивчера в 11:13
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
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На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
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Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
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Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова
Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
Хоккей
Панарин вернулся в Коламбус и забил под свист трибун
Панарин ответил на свист болельщиков заброшенной шайбой. При счете 2:1 он замкнул передачу соперника, забив победный гол в матче.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
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Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Футбол
«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Религия
В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Происшествия
В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера
Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".
Авто
Subaru рассказала, какие новинки привезёт в Россию в 2020 году
В 2020 году компания Subaru привезет в Россию сразу несколько новинок.
Происшествия
В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»
В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News.
Общество
США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.
Экономика
Китай частично освободит от пошлин поставки сои и свинины из США
Налоговый комитет Госсовета КНР освободит от пошлин часть поставок соевых бобов и свинины из США.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун показала помолвочное кольцо
Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,76 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,81 рубля.
Общество
В Белогорском районе Крыма суд закрыл сафари-парк «Тайган»
В четверг, 5 декабря, Белогорский суд закрыл крымский парк львов "Тайган" на 30 дней.
Футбол
В Госдуме примут закон о разрешении продажи пива на стадионах
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что если закон вступит в силу, все средства вырученные от продажи пива будут направленны на развитие детско-юношеского спорта.
Авто
Российский авторынок снизился на 6,4%
Российский рынок легковых авто и легкого коммерческого транспорта в ноябре этого года снизился на 6,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей составила 1,5 млн единиц (-2,8%), передает «Автостат».
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
Польский лидер Дуда отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда отказался считать РФ врагом НАТО.
Происшествия
На водителя Audi, собравшего массовое ДТП на Выборгском, завели 5 административных дел
В отношении 42-летнего водителя автомобиля Audi возбудили пять дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Донбассе прогремел взрыв, погибли военные
По данным оборонного ведомства народной республики, в районе Новозвановки на позиции 72-й бригады ВСУ прибыли две единицы БТР-70 и один грузовой автомобиль «Урал» с боеприпасами.
Авто
Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России
Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.