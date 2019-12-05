с чего всё началось

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Технологии Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Шоу-бизнес Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.

Религия В РПЦ объяснили критику суррогатного материнства Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что принятие суррогатного материнства позволит переступить нравственный барьер и разрешить клонирование.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Происшествия В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise".

Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Шоу-бизнес Эмма Стоун показала помолвочное кольцо Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,76 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,81 рубля.

Футбол В Госдуме примут закон о разрешении продажи пива на стадионах Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что если закон вступит в силу, все средства вырученные от продажи пива будут направленны на развитие детско-юношеского спорта.

Авто Российский авторынок снизился на 6,4% Российский рынок легковых авто и легкого коммерческого транспорта в ноябре этого года снизился на 6,4%. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года реализация автомобилей составила 1,5 млн единиц (-2,8%), передает «Автостат».

Политика Зеленский попал на обложку Time Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.