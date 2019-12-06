Экономика

Газета.RuГазета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета09:43

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

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Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн

ПРАЙМ06 декабря в 11:22

Как крупнейшее в мире IPO и сделка ОПЕК повлияют на нефтяные цены

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Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

РБК05 декабря в 14:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
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Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

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В Минске протестующие направились к посольству России

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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

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Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ

В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
Life.ru 11:16
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Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:1). Дубль в составе победителей сделал Джейми Варди.
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Армия и оружие

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди»

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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Тамара Воронина: «Пыталась пройти первый круг в толпе»

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Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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ТАСС вчера в 14:06
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Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК

Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
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РБК 07:15
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