Экономика
Газета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомости11:13
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Правительство Кувейта может инвестировать $1 млрд в покупку акций Saudi Aramco
Финмаркет03 декабря в 03:53
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Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми
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Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
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Кино
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Общество
В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
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Общество
Производители стиральных порошков отреагировали на обвинение ФАС
Исполнительный директор организации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский сообщил, что ФАС якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары обладают лучшим качеством.
Общество
Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии
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Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до двух
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Шоу-бизнес
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Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
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Два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по городу и области.
Общество
Медведев оценил рост реальных доходов россиян
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