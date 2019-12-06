Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.

Гаджеты Специалисты Роскачества представили рейтинг наушников Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).

Политика Зеленский заявил о плане по границе с Россией в Донбассе Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что намерен представить на встрече в нормандском формате план по возвращению Киеву контроля над госграницей с Россией в Донбассе.

Происшествия Зампрокурора Свердловской области отстранили от работы Генпрокуратура объявила о проведении служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, которого отстранили от работы.

Происшествия Умер избитый подростками за украинский язык волонтер На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.

Наука Собаки понимают язык человека на высоком уровне Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Biology Letters, неожиданно выяснилось, что собаки понимают слова человеческой речи, даже когда их произносят люди, которые им не знакомы.

Здоровье Названы вредные для мозга продукты Полезными для мозга ученые назвали попкорн из-за содержащегося в нем кремния, который стабилизирует работу нервной системы и снижает стресс.

Общество Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Происшествия Под Омском обнаружили «озеро» из крови Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.