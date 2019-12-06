Экономика

Газета.RuГазета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известиявчера в 11:30

Крупнейшее в истории IPO провела Saudi Aramco

Евразия Dailyвчера в 01:31

Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн

ПРАЙМвчера в 11:22

Как крупнейшее в мире IPO и сделка ОПЕК повлияют на нефтяные цены

REGNUMвчера в 05:44

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финансвчера в 09:16

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАССвчера в 10:50

События отрасли – 5 декабря

Агентство нефтегазовой информации04 декабря в 22:49
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Сборная России начала матч со Швецией на чемпионате мира по гандболу

Нева Спорт вчера в 06:30
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Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
РБК 02:23
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Политика

Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу

Премьер Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым назвал единственный способ урегулирования разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину.
Ведомости 06:04
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
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Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга

В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
Московский Комсомолец 05 декабря в 03:26
Политика

В Минске оппозиция проводит акцию против объединения с Россией

Газета.Ru 05:45
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
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Армия и оружие

Военные России и Турции провели патрулирование в Сирии

ТАСС 05:49
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Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в мире и в России

News.ru 04 декабря в 11:01
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service вчера в 03:02
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости вчера в 04:40
Происшествия

У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за нарушение скорости

RT на русском 05:35
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Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане

Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Украина.ру вчера в 16:15
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Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

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Политика

Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Названы стартовые составы «Тамбова» и «Оренбурга»

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Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11

Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться.
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Фигурное катание

Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
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Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
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В Киеве пройдут протесты в день встречи «нормандской четверки»

Несколько массовых акций протеста запланированы в центре Киева в день проведения саммита "нормандской четверки", сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
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Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

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Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России

Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 05:49
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря

Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Комсомольская правда вчера в 23:34
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