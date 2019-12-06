Экономика
Газета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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Медведев назвал условие разрешения спора России и Украины по газу
Премьер Дмитрий Медведев в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым назвал единственный способ урегулирования разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину.
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Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
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Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
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Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Названы стартовые составы «Тамбова» и «Оренбурга»
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Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Общество
Самозанятые пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсии пенсионеров, которые будут зарегистрированы как самозанятые, продолжат индексироваться.
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Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при
За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
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В Киеве пройдут протесты в день встречи «нормандской четверки»
Несколько массовых акций протеста запланированы в центре Киева в день проведения саммита "нормандской четверки", сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
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Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
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Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России
Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
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Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.