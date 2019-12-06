Экономика
Газета.RuSaudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн
Известия06 декабря в 11:30
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
ТАСС06 декабря в 10:50
Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн
ПРАЙМ06 декабря в 11:22
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