Отмечается, что IPO стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Так, цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Происшествия С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.

Политика Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Единоборства Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Политика Начались переговоры Путина и Лукашенко В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.

Музыка Самого активного пользователя «Яндекс.Музыки» нашли в Сибири Житель Барнаула стал самым активным пользователем сервиса «Яндекс.Музыка», а наиболее прослушиваемыми исполнителями стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских.

Авто Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году В следующем квартале компания организует продажи новой генерации седана Jetta, а уже в конце лета или в начале осени до российского рынка доберется Arteon.

Происшествия В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.

Экономика Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Общество ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией Ранее в декабре «Фонтанка» сообщила об акции «Бездомный полк», которую запустили бывшие и действующие сотрудники ФСИН из Москвы с требованием обеспечить их обещанным жильем.