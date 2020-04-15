Энергетика
Вести.RuSaudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ruвчера в 08:01
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
Газета.Ruвчера в 13:07
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