с чего всё началось

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,4K

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. 689

Общество В Брянской области умер первый пациент с коронавирусом Первый пациент с коронавирусом скончался в Брянской области, COVID-19 осложнил течение ряда тяжелых хронических заболеваний 89-летнего мужчины, сообщает региональный оперативный штаб. 13

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 25

Общество В Самарской области предложили продлить режим самоизоляции Самара, 16 апреля 2020, 08:21 — REGNUM Рассмотреть возможность продления режима самоизоляции до 30 апреля текущего года в Самарской области рекомендовала областной руководитель Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 66

Армия и оружие Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов. 1

Армия и оружие В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты По словам главы Космических сил США генерала Джона Реймонда, проведённые Россией испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, подтверждают реальность угроз космическим системам США и их союзников, которые «возрастают». 610

Происшествия В Кирове умерли две женщины с коронавирусом В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона. 4

Экономика Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется. 202

Политика Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову. 251

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 819

Шоу-бизнес Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии. 3

Общество В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. 29

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Происшествия В саратовской тюрьме ввели карантин из-за коронавируса В тюрьме УФСИН по Саратовской области в Балашове введен карантин в связи с заболеванием двух сотрудников исправительного учреждения коронавирусом. 7

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 232