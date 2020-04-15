с чего всё началось

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.

Политика Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. 837

Общество Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 155

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 794

Общество В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Происшествия В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. 19

Общество Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки В Крыму за сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов 15 апреля на заседании оперативного штаба. 6

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 194

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 1

Политика Илон Маск заявил о зависимости конкурентов от поставок из России Американский миллиардер Илон Маск заявил, что почти все компании на мировом рынке пусковых услуг зависят от поставок из РФ и государственной поддержки.

Здоровье Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 282