Энергетика

Вести.RuВести.RuSaudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Читать в источнике
Комментировать627
с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает
 агентство Reuters.
News.ruвчера в 08:01

Подробнее о событии

Saudi Aramco не предлагала клиентам отсрочки по платежам за нефть

Российская газетавчера в 14:57

В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам

Газета.Ruвчера в 13:07

Saudi Aramco предложила НПЗ в Европе и Азии отсрочку по оплате

News.ruвчера в 08:01

Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

Взгляд.рувчера в 13:12

Saudi Aramco опровергла предоставление отсрочки платежей для покупателей нефти

ТАССвчера в 13:03

Саудиты сделали новый ход в «нефтяной войне» с Россией

Национальная служба новостейвчера в 11:37

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Lenta.ruвчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 04:13, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

РБК 02:59
31
Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
837
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
155
Общество

В Удмуртии скончались двое зараженных коронавирусом

Двое заразившихся коронавирусом жителей Удмуртии ушли из жизни.
Коммерсантъ Ижевск 02:30
26
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
794
Шоу-бизнес

Келли Пике рассказала о расставании с Даниилом Квятом

Pravda.Ru 03:29
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Общество

В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс 03:47
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
58
Происшествия

В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ.
Интерфакс 02:18
19
Общество

В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
6
Армия и оружие

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

Lenta.ru 00:54
528
Экономика

Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
607
Общество

От коронавируса в Москве за сутки вылечились 189 пациентов

За прошедшие сутки 189 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавируса в Москве.
Газета.Ru 03:18
253
Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
245
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
33
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,4K
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки

В Крыму за сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов 15 апреля на заседании оперативного штаба.
ИА Красная Весна вчера в 03:29
6
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
194
Шоу-бизнес

Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
1
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

Известия вчера в 22:15
31
Политика

Илон Маск заявил о зависимости конкурентов от поставок из России

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что почти все компании на мировом рынке пусковых услуг зависят от поставок из РФ и государственной поддержки.
News.ru 02:49
Общество

Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе выросло до 23

На 11.00 четверга, 16 апреля, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось до 23.
Кузбасс 00:30
8
Здоровье

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
78
Общество

Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы

Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM 14 апреля в 10:41
98
Здоровье

Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 00:07
282
Здоровье

В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
60
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
23
Общество

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
60
Общество

В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек

В России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное