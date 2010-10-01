Энергетика

Вести.RuВести.RuSaudi Aramco пытается нарастить долю рынка

Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
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Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию

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REGNUM15 апреля в 21:06
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