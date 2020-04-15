Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в среду опровергла сообщение о том, что она предоставит отсрочку платежей для своих клиентов.

Saudi Aramco не намерена предоставлять отсрочки по оплате

Общество Умер писатель и журналист Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков умер в субботу в Москве на 77-м году жизни.

Политика Мадуро согласился бы принять помощь не только от Ивана Дуке Отвечая на вопрос, принял ли бы Каракас помощь, если бы её предложила Богота, и в частности президент Колумбии Иван Дуке, глава Боливарианской Республики заявил, что принял бы.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,3K

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2,2K

Здоровье В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии. 8

Футбол Нойер обеспокоен утечкой информации из «Баварии» Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал информацию, что не может договориться с клубом по условиям продления контракта.

Футбол Кокорин рассказал о причинах провала сборной России на Евро-2016 Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в составе «Сочи», поделился мнением о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы-2016.

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере. 215