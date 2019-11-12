Энергетика
КоммерсантъSaudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
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На выборах в Испании победили социалисты
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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
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Chery показал фото нового кроссовера Chery Tiggo 7
Компания Chery опубликовала первые официальные фотографии нового Chery Tiggo 7. Премьера кроссовера состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.