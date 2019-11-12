с чего всё началось

Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.

Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.

Общество 2% россиян полностью отказались от наличных Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).

Общество Социологи назвали главные страхи россиян Социологи отметили, что динамику тревожных настроений россиян можно назвать положительной — после пика весной и летом почти по всем предложенным проблемам наблюдается снижение беспокойства.

Хоккей Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться» Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.

Общество Девять сотрудников уволились из онкоцентра имени Блохина Из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина по собственному желанию уволились девять сотрудников, сообщили в пресс-службе организации.

Политика МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

Общество В США вновь госпитализирован бывший президент Джимми Картер Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, 11 ноября сообщается на сайте Центр Картера.

Авто Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Спорт Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".