Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъSaudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
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с чего всё началось
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — самая прибыльная в мире — 9 ноября опубликовала 658-страничный проспект (.pdf
) своего первичного публичного размещения акций (IPO).
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