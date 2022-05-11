По данным Bloomberg, слабость акций технологических компаний (в том числе Apple) в 2022 году возникла на фоне опасений по поводу инфляции и более агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По представлению Министерства финансов правительство может расширить список фигурантов, либо предоставить временные разрешения попавшим в перечень компаниям для проведения отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки.