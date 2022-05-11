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Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире, опередив Apple

Акции Apple в ходе сессии падали в цене на 3,9%, в результате чего капитализация производителя iPhone снизилась до $2,41 трлн.
Интерфакс
Тем временем стоимость Saudi Aramco по итогам торгов составила около $2,43 трлн.
Интерфакс
По данным Bloomberg, слабость акций технологических компаний (в том числе Apple) в 2022 году возникла на фоне опасений по поводу инфляции и более агрессивной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ТАСС
Важную роль также сыграли ограничения цепочки поставок, подчеркивает агентство.
ТАСС

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