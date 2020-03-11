Энергетика

Красная веснаКрасная веснаSaudi Aramco угрожает еще нарастить добычу нефти

«Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с», — сообщила компания. Запустив нефтяную войну, Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу на 26%, начиная с апреля — до 12,3 млн баррелей в сутки.
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