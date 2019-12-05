с чего всё началось

При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Saudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO

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