Экономика

РБКРБКSaudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO

При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
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