Экономика
РБКSaudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO
При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
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Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Встреча "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Фигурное катание
Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
Политика
США ввели новые санкции против России
Минфин США ввел санкции в отношении 17 граждан РФ и семи российских компаний.
Футбол
Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака»
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака" до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.
Политика
Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся
Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин
В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Происшествия
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
Армия и оружие
В США сравнили истребители Су-57 и F-22 Raptor
Журнал The National Interest опубликовал подробное сравнение американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor и российского Су-57.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YouTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Происшествия
Житель Кубани зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь
Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении мужчины, жестоко убившего жену, тещу и ранившего двухлетнюю дочь, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Игры
Геймдизайнер получил «страйк» на YouTube за прохождение собственной игры
Американ Макги, известный по участию в разработке Quake и Doom, получил «страйк» на YouTube за видео с собственной игрой Alice: Madness Returns.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Кино
Ни шанса на ошибку: зрители заметили в кадре «Мандалорца» то, чего там не должно было быть
Поступят ли так же создатели "Мандалорца", пока неизвестно.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Космос
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
Pantone назвал главный цвет 2020 года
Напомним, главным цветом 2019 года был коралловый.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.