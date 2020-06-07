Саудовская государственная компания Saudi Aramco увеличила цену на поставку нефти для Азии. Об этом со ссылкой на документ 7 июня сообщает агентство Bloomberg. Согласно списку расценок, Saudi Aramco цена на нефть в июле для азиатских рынков в среднем повышена на $5,60-$7,30 за баррель.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ. 169

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,7K

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 761

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,4K

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук. 37

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 432

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Шоу-бизнес Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать 37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.

Авто Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express. 4

Общество Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов Протесты, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, могли ускорить распространение коронавируса в Нью-Йорке.

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 143

Общество Фото недели. За норильский разлив нефтепродуктов заплатит бизнес Напомним, из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, принадлежащего компании, входящей в группу «Норникель», произошла крупная утечка (на фото со спутника виден масштаб происшествия). 1

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 98

Экономика Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group Ранее источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Футбол Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Хоккей Якушев: Брагин в СКА постарается сделать из Матвея Мичкова звезду Лучший бомбардир турнира в Лозанне Матвей Мичков перешёл в СКА, где из него обязательно вырастет новая звезда.

Экономика США предрекли долгий период безработицы Агентство Bloomberg предрекло США долгий период безработицы, несмотря на частичное открытие экономики и постепенное снятие ограничений. 12