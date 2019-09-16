Энергетика
Вести.ФинансSaudi Aramco восстановила отгрузку нефти
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.
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Политика
Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Экономика
ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей
Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Кино
Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев
ТАСС 07:00
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Политика
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД) Игоря Корнета.
Lenta.ru 09:41
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.
Российская газета 07:56
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре
Газета.Ru 09:40
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
ТК Звезда 06:14
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Экономика
Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС вчера в 09:27
Наука
Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 14 сентября в 13:16
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Национальная служба новостей 05:33
Политика
Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46