Энергетика

Вести.ФинансВести.ФинансSaudi Aramco восстановила отгрузку нефти

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.
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Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

РИА Новости04:44

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Reuters: Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

Газета.Ru06:27

Эр-Рияд частично восстановил поставки сырья после атак на нефтяные объекты

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