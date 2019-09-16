Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.

Политика Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.

Происшествия Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.

Экономика Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

Экономика ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес У Заворотнюк развились тяжелые осложнения Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Политика В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД) Игоря Корнета.

Экономика Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.

Происшествия В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка» Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Политика В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.

Политика Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).

Политика Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Происшествия Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Экономика Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.