Энергетика
News.ruSaudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки
Ранее власти страны заявили о сокращении добычи нефти в два раза из-за атаки дронов. Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как её объекты были атакованы дронами, — сообщили Reuters источники, связанные с крупными азиатскими НПЗ.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
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Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Политика
Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Авто
Форд заплатит компенсацию за уход из России. Но не всем
В России прекращено производство и импорт легковых автомобилей Ford, два автозавода закрыты, работает лишь предприятие в Татарстане, где производят легкие коммерческие автомобили Ford Transit.
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RT на русском 04:44
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Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны
Президент России Владимир Путин заявил, что разделение Сирии на зоны недопустимо.
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Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.
Sport24.ru 10:46
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
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Общество
Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на «Авито»
РИА Новости вчера в 20:53
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Гаджеты
Huawei хочет спрятать за дисплей смартфона камеру, вспышку и датчики
Huawei предлагает спрятать фронтальную камеру непосредственно за дисплей смартфона.
3DNews 10:00
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Вести.Ru 13:00
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«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
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Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Авто
Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе
Вечерний курьер 02:29
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина»
Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.
Pravda.Ru 11:27
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Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38