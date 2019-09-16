Энергетика

News.ruNews.ruSaudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки

Ранее власти страны заявили о сокращении добычи нефти в два раза из-за атаки дронов. Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как её объекты были атакованы дронами, — сообщили Reuters источники, связанные с крупными азиатскими НПЗ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты

РИА Новости04:44

Reuters сообщил о возобновлении отгрузки нефти Saudi Aramco после атаки

РБК06:00

Эксперты считают, что атаки на Saudi Aramco не вызовут дефицита нефти

ТАСС10:46

Саудовская нефтяная компания уведомила некоторых клиентов о возобновлении отгрузки нефти

Эхо Москвы05:30

Saudi Aramco сообщила клиентам о возобновлении отгрузок нефти на танкеры

Коммерсантъ08:17

Восстановление добычи нефти Саудовской Аравии после атак дронов может занять месяцы

ПРАЙМ06:08

Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти после атаки дронов

Lenta.ru10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 02:27
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия

На Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

REGNUM 11:38
Наука

Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений

Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Политика

Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию

Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Авто

Форд заплатит компенсацию за уход из России. Но не всем

В России прекращено производство и импорт легковых автомобилей Ford, два автозавода закрыты, работает лишь предприятие в Татарстане, где производят легкие коммерческие автомобили Ford Transit.
За рулем 12:28
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны

Президент России Владимир Путин заявил, что разделение Сирии на зоны недопустимо.
ФАН 12:16
Хоккей

Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил за возвращение в НХЛ тонированных визоров.
Sport24.ru 10:46
Авто

Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры

Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ 12:02
Общество

Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на «Авито»

РИА Новости вчера в 20:53
Экономика

В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Происшествия

В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

РБК 11:04
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Гаджеты

Huawei хочет спрятать за дисплей смартфона камеру, вспышку и датчики

Huawei предлагает спрятать фронтальную камеру непосредственно за дисплей смартфона.
3DNews 10:00
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

РБК 13:02
Футбол

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ru 13:00
Гаджеты

«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу

"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Шоу-бизнес

Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк

Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57
Шоу-бизнес

У Заворотнюк развились тяжелые осложнения

Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Гаджеты

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Авто

Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе

Вечерний курьер 02:29
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика

Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина»

Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.
Pravda.Ru 11:27
Футбол

Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

Вечерняя Москва 06:38
Транспорт

Власти заявили о праве снимать бумажки с номеров водителей в Москве

РБК 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное