Энергетика
News.ruSaudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки
Ранее власти страны заявили о сокращении добычи нефти в два раза из-за атаки дронов. Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как её объекты были атакованы дронами, — сообщили Reuters источники, связанные с крупными азиатскими НПЗ.
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Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
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Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
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Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
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Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
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Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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В России прекращено производство и импорт легковых автомобилей Ford, два автозавода закрыты, работает лишь предприятие в Татарстане, где производят легкие коммерческие автомобили Ford Transit.
За рулем 12:28
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Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
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Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
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РИА Новости 06:05
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
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Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
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У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва 10:12
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Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате
Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
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Газета.Ru 11:57
Политика
Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию
Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
Rambler News Service вчера в 11:25
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
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«Роскосмос» думает о возвращении огнестрельного оружия космонавтам
Мойка78 вчера в 20:49
Здоровье
Ростовский онкоинститут проводит бесплатную акцию по диагностике рака
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт (РНИОИ) Минздрава РФ проводит в Ростове-на-Дону и Железноводске бесплатные акции по диагностике опухолей головы и шеи.
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Политика
Небензя предупредил о возможных последствиях атаки на Saudi Aramco
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября может перерасти в масштабное региональное противостояние.
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Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном
Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.
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Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
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