Энергетика

News.ruNews.ruSaudi Aramco возобновила отгрузку нефти после атаки

Ранее власти страны заявили о сокращении добычи нефти в два раза из-за атаки дронов. Saudi Aramco сообщила некоторым своим клиентам, что возобновила отгрузку сырья на суда после того, как её объекты были атакованы дронами, — сообщили Reuters источники, связанные с крупными азиатскими НПЗ.
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