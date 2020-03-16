Энергетика
REGNUMSaudi Aramco заявила о готовности держать поставки нефти на максимуме
Эр-Рияд, 17 марта 2020, 11:02 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 2,3 млн баррелей в сутки — весь апрель. Об этом заявил глава компании Амин Нассер.
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Saudi Aramco планирует весь апрель поддерживать поставки нефти на максимуме
Вестник Кавказавчера в 09:26
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