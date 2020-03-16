Эр-Рияд, 17 марта 2020, 11:02 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 2,3 млн баррелей в сутки — весь апрель. Об этом заявил глава компании Амин Нассер.

Saudi Aramco заявила о готовности держать поставки нефти на максимуме

Политика Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.

Здоровье ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Футбол Прядкин переизбран на пост президента РПЛ Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.

Футбол РПЛ приостановлена до 10 апреля Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Космос Ранняя Вселенная была заполнена сверхмассивными черными дырами Самую старую сверхмассивную черную дыру, которая образовалась всего через 900 млн лет после Большого взрыва, в эпоху ранних галактик, обнаружили астрономы из итальянского Национального института астрофизики (INAF) в Милане.

Общество Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.

Здоровье В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия Глава региона подчеркнул, что с 17 марта 2020 года в Кировской области органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено рекомендовать всем территориальным органам и юридическим лицам ограничить проведение массовых мероприятий.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.