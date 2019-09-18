Армия и оружие
REGNUMСаудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya. Заявление с доказательствами готово сделать саудовское министерство обороны вечером 18 сентября.
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Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Новая Кубань вчера в 13:00
Общество
Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра
В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.
Ридус вчера в 10:53
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Ранее сообщалось, что США усилили санкции против Венесуэлы. Тогда США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Футбол
Роналду описал жизнь в бедности
Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году.
Lenta.ru 02:52
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Культура
Международный фестиваль-школу «Территория» отменили на Камчатке
Международный фестиваль-школа «Территория», который должен был пройти на Камчатке с 21 по 28 сентября, отменили за три дня до начала.
REGNUM 01:19
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд
Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 17:11
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:49
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
К середине тайма французские футболисты завладели инициативой и активно нагружали работой вратаря гостей Андрея Лунева.
KM.ru вчера в 15:24
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 10:21
Технологии
Судостроители со всего мира приехали в Петербург
Петербургский дневник 16 сентября в 23:00
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 16 сентября в 05:33
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Жириновский предложил присоединить Украину и Белоруссию к России
Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.
News.ru вчера в 23:28
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Экономика
Кризис в стране ощущают более 60% жителей России
Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
REGNUM 00:46
Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
В Казани признали невменяемым пришедшего с оружием в школу ученика
Подросток, который в мае пришёл с ножом и пневматическим пистолетом в гимназию в Казани, признан невменяемым.
RT на русском вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33