Политика
РИА НовостиСаудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки
Реальность подтвердила мрачные прогнозы бизнес-аналитиков, которым все выходные пришлось работать внеурочно из-за атаки дронов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. При открытии торгов в понедельник нефть взлетела в цене сразу на десять процентов.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:49, Вашингтон
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Российская газета вчера в 14:35
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Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма
Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — Таврида — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
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Известия 06:48
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Происшествия
В Перми умер депутат Законодательного собрания Александр Шалаев
Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер в Перми 17 сентября.
АиФ Пермь 09:51
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
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Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
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Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
В свою очередь, пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур сообщил РИА Новости, что следственные действия связаны с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.
РИА Новости 07:29
Гаджеты
WhatsApp не удаляет ошибочно отправленные файлы, узнали СМИ
Функция "Удалить у всех", появившаяся два года назад, содержит не исправленную ошибку конфиденциальности, оставляя у пользователей ложное чувство конфиденциальности, пишет СМИ.
Газета.Ru 09:34
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Интернет
Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках
Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем, с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием сети нового, пятого поколения, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть.
ИКС вчера в 03:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Политика
В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса
Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, способное покорить весь мир
Невские Новости 14 сентября в 11:51
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
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Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Кино
Железный человек воскреснет в фильме «Черная вдова»
Что стало причиной для ссоры Черной вдовы и Железным человеком, узнаем уже во время просмотра фильма.
ГЛАС.RU вчера в 02:49
Хоккей
Хоккеист снёс вратаря силовым приёмом. Его дисквалифицировали на 25 матчей
Судьи выписали Малхоллу за силовой приём только штраф «2+10». Вскоре Малхолл был дисквалифицирован на 25 матчей.
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Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 11:20