Политика

РИА НовостиРИА НовостиСаудиты против дронов, США против Ирана: Россия снимет сливки

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Реальность подтвердила мрачные прогнозы бизнес-аналитиков, которым все выходные пришлось работать внеурочно из-за атаки дронов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. При открытии торгов в понедельник нефть взлетела в цене сразу на десять процентов.
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Атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии сравнили с терактом 11 сентября в США

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РИА Новости01:00
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:49, Вашингтон
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