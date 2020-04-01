Энергетика
ИА НовороссияСаудиты резко нарастили экспорт нефти
Саудовская Аравия заявила о резком увеличении объемов экспорта углеводородов после окончания срок действия договора с Российской Федерацией по ограничению добычи, передаёт Reutes. Отмечается, что власти Саудовской Аравии объявили о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки.
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