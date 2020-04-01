Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияСаудиты резко нарастили экспорт нефти

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Саудовская Аравия заявила о резком увеличении объемов экспорта углеводородов после окончания срок действия договора с Российской Федерацией по ограничению добычи, передаёт Reutes. Отмечается, что власти Саудовской Аравии объявили о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки.
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Саудиты резко нарастили экспорт нефти

ИА Новороссия01:14

Al-Eqtisadiya (Саудовская Аравия): когда Россия вернется за стол переговоров? (Al-Eqtisadiya)

ИноСМИвчера в 08:30
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