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Саудовская Аравия заявила о резком увеличении объемов экспорта углеводородов после окончания срок действия договора с Российской Федерацией по ограничению добычи, передаёт Reutes. Отмечается, что власти Саудовской Аравии объявили о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки.
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