Коронавирус
ИА НовороссияСаудиты резко нарастили экспорт нефти
Саудовская Аравия заявила о резком увеличении объемов экспорта углеводородов после окончания срок действия договора с Российской Федерацией по ограничению добычи, передаёт Reutes. Отмечается, что власти Саудовской Аравии объявили о планах экспортировать 12 миллионов баррелей нефти в сутки.
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Политика
Лолита рассказала о стремящихся в Россию жителях Донбасса
Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону о жителях Донбасса, стремящихся в Россию.
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Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
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Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Как выглядит китайский город Ухань после смягчения режима карантина
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Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В России выявили еще 771 случай коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Энергетика
Белоруссия в апреле получит 2 миллиона тонн российской нефти
2 миллиона тонн российской нефти будут поставлены "по цене около $4 за баррель", заявил в четверг премьер-министр республики Сергей Румас, при этом Белоруссия продолжит покупать нефть из других стран.
Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Здоровье
В центре Блохина изолировали пациентов отделения химиотерапии
Пациенты отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина изолированы в палатах и взяты под особое наблюдение, врачи других отделений продолжают их лечить, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Энергетика
Китай начнет покупать нефть для госрезервов, сообщило Блумберг
Китай уверенно продвигается вперед со своими планами по покупке нефти в стратегические резервы после резкого снижения цен, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Общество
Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их контактах
В России начала работать информационная система по учету данных о заболевших коронавирусом, а также об их контактах.
Здоровье
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников
Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Экономика
Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах
Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
На Ямале подтверждены два случая коронавирусной инфекции
В Ямало-Ненецком автономном округе 2 апреля подтвердились первые два случая новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19
Ростов-на-Дону, 2 апреля 2020, 11:16 — REGNUM Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 2 апреля.
Шоу-бизнес