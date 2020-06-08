Энергетика
Новостной фронтСаудиты увеличат добычу нефти вопреки условиям сделки ОПЕК
Саудовская Аравия приняла решение не продлевать взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Такое заявление сделал министр энергетики королевства Абдул Азиз бен Салман. По его словам, с 1 июля Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на миллион баррелей в сутки.
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Ближневосточные производители больше не будут дополнительно сокращать нефтедобычу
Нефтегазовая вертикаль09:47
Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Веснавчера в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:18, Ашберн
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Новый боевик Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков
Фильм уже успел получить «нулевой» рейтинга «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, сообщает Film.ru.
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В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается.
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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Петербургские ученые открыли новый минерал
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Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Технологии
Google Chrome изменят из-за расизма
В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»).
Lenta.ru 12:10
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Космос
Планетологи: у Марса были кольца
Планетологи из Института SETI и Университета Пердью вышли с предположением - необычный наклон орбиты Деймоса, возможно, говорит о том, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо.
TV BRICS 06 июня в 02:24
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Общество
Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня
Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
Известия 10:32
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Футбол
Чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом»
Хеведес является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. 32-летний защитник выступает за "Локомотив" с 2018 года.
Газета.Ru 10:37
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Происшествия
В Туле водитель автобуса устроил массовое ДТП
По данным УМВД по Тульской области, в понедельник на Октябрьской улице водитель марштурки №36 потерял управление, и врезался в автомобили, стоявшие впереди.
Тульская пресса 09:30
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
Футбол
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным
Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным.
Российская газета 08:44
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08