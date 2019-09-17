Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти
Выпавший объем оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, или почти 60% всей добычи в стране. По словам министра нефти страны принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Вести.Ru вчера в 08:43
Политика
На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма
Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
Газета.Ru 05:58
Политика
Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Экономика
Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен
Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы.
ТАСС 04:34
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Гаджеты
Журналисты сравнили камеру iPhone 11 Pro с другими смартфонами
Предварительные сравнения пока не дают определить, какой из этих смартфонов делает снимки лучше, но то, что в iPhone 11 Pro камера стала намного лучше, чем у предшественника, видно непрофессиональным взглядом.
Astera вчера в 12:16
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Газета.Ru вчера в 12:24
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал о шансах вылечить рак груди
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что лечение рака груди будет максимально эффективным, если выявить болезнь на начальном этапе.
MedikForum.ru вчера в 13:33
Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами
Lenta.ru 16 сентября в 15:33
Происшествия
На Урале вынесут приговор убийце и насильнику 10-летней девочки
Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 08:34
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Палату Анастасии Заворотнюк взяли под охрану
Журналисты пытались не раз проникнуть в палату к Заворотнюк, поэтому около нее было принято решение установить охрану.
StarHit.ru 06:00
Общество
Назван город с самыми высокомерными россиянами
Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи
В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
РБК 05:36