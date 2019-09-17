Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Выпавший объем оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, или почти 60% всей добычи в стране. По словам министра нефти страны принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти и намерена увеличить добычу на 20%

ТАССвчера в 14:14

Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

РИА Новостивчера в 16:42

Саудовская Аравия после атак восстановила прежний уровень поставок топлива

Интерфаксвчера в 14:31

Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти

РБКвчера в 15:00

Саудовская Аравия полностью восстановила объемы поставок нефти

Московский Комсомолецвчера в 19:50

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти

РЕН ТВвчера в 14:10

В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень

RT на русскомвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

Вести.Ru вчера в 08:43
Политика

На Украине предложили новую стратегию по «возвращению» Крыма

Крым "вернется" в состав Украины после того, как последняя станет "мощной державой" при поддержке Запада, заявил экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж.
Газета.Ru 05:58
Политика

Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его

Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Известия 04:31
Экономика

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы.
ТАСС 04:34
Космос

В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе

Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 04:16
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Кино

Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу

Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко

REGNUM 04:58
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
Ведомости 04:52
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика

Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга

РИА Новости 04:33
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Гаджеты

Журналисты сравнили камеру iPhone 11 Pro с другими смартфонами

Предварительные сравнения пока не дают определить, какой из этих смартфонов делает снимки лучше, но то, что в iPhone 11 Pro камера стала намного лучше, чем у предшественника, видно непрофессиональным взглядом.
Astera вчера в 12:16
Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Газета.Ru вчера в 12:24
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал о шансах вылечить рак груди

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что лечение рака груди будет максимально эффективным, если выявить болезнь на начальном этапе.
MedikForum.ru вчера в 13:33
Наука

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Кино

Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами

Lenta.ru 16 сентября в 15:33
Происшествия

На Урале вынесут приговор убийце и насильнику 10-летней девочки

Наша Газета (г. Екатеринбург) вчера в 08:34
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Шоу-бизнес

Палату Анастасии Заворотнюк взяли под охрану

Журналисты пытались не раз проникнуть в палату к Заворотнюк, поэтому около нее было принято решение установить охрану.
StarHit.ru 06:00
Футбол

Черышев показал раздевалку «Валенсии» после победы над «Челси»

Матч ТВ 03:00
Общество

Назван город с самыми высокомерными россиянами

Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.
Lenta.ru 05:49
Происшествия

В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.
ТАСС вчера в 07:29
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Происшествия

В Омске женщина выстрелила себе в голову во время селфи

В Омске женщина во время селфи случайно выстрелила себе в голову из пневматического пистолета.
РБК 05:36
Экономика

Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

РБК 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное