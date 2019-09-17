Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Саудовская Аравия восстановила уровень поставок нефти и намерена увеличить добычу на 20%

ТАСС14:14

Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

РИА Новости16:42

Саудовская Аравия после атак восстановила прежний уровень поставок топлива

Интерфакс14:31

Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти

РБК15:00

Саудовская Аравия полностью восстановила объемы поставок нефти

Московский Комсомолец19:50

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти

РЕН ТВ14:10

В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень

RT на русском14:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:45, Вашингтон
Происшествия

Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru 12:45
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Кино

СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed

Игромания.ру 17:43
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка

Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.
Экспресс газета 11:48
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия 23:13
Армия и оружие

США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам

Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 23:12
Общество

Российские актеры массово поддержали Павла Устинова

Ведомости 04:16
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском 23:30
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Экономика

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия 22:24
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник 11:15
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия 23:36
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Футбол

Кокорин и Мамаев освободились по УДО

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 03:24
Энергетика

Стоимость нефти падает минимум на 5%

Восток-Медиа 13:42
Гаджеты

WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах

Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra 09:45
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 4 XL 5G заметили в Сети

В Сети заметили смартфон Google Pixel 4 XL 5G. Устройство появилось в базе данных известного во всем мире бенчмарка GeekBench.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Политика

Идею о новом названии Крыма поддержали в правительстве республики

Георгий Мурадов предложил рассмотреть подобную инициативу в Госсовете республики и других органах власти, если жители Крыма поддержат идею с переименованием.
iReactor вчера в 10:59
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика

Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU вчера в 03:30
Единоборства

В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Политика

Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента

Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное