Объем поставок саудовской нефти вернулся на прежний, до атаки на НПЗ, уровень, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, сообщает Al Arabiya.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Армия и оружие AFP узнало о планах США доказать в ООН причастность Ирана к атакам Администрация США планирует на следующей неделе представить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на нефтяные месторождения Саудовской Аравии.

Политика Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

Космос Тестирование робота «Федора» после полета на МКС завершилось В компании НПО «Андроидная техника» заявили об окончании тестирования робота «Федора» после его возвращения с МКС.

Авто В РФ определены регионы с самыми доступными автомобилями с пробегом Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.

Финансы «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Экономика ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК).

Волейбол Женская сборная России по волейболу победила кореянок на Кубке мира Сегодня, 18 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.

Политика Саудовская Аравия вступила в коалицию США по охране Персидского залива Саудовская Аравия вступила в международную коалицию во главе с США по обеспечению безопасности на море.

Гаджеты Появилась новая информация о процессорах Intel Tiger Lake Компания Intel уже долгое время работает на новыми мобильными процессорами Tiger Lake.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Политика Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Армия и оружие Военные впервые применили комплекс «Палантин» Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.

Общество Более 70% россиян выступают за ограничение притока трудовых мигрантов Опрос «Левада-центра» показал, что 72% россиян считают, что в стране нужно ограничить приток иностранцев, которые приезжают в Россию для заработка, пишет «Интерфакс».

Фигурное катание Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.