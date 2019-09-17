Энергетика
КоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти
Выпавший объем оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, или почти 60% всей добычи в стране. По словам министра нефти страны принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 млн баррелей в сутки.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:14, Вашингтон
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