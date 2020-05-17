Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.

Армия и оружие Эксперт рассказал о роли науки в оборонительном потенциале страны Развитие науки напрямую влияет на оборонительный потенциал государства, именно поэтому любой стране так важно заниматься научными кадрами, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Алексей Леонков.

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 39

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 419

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 443

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K

Музыка Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020». 6

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 128

Здоровье Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом По словам Стригунковой, для помощи в борьбе с коронавирусом в Подмосковье были привлечены врачи из других регионов, медики Минобороны России, а также около 280 студентов старших курсов медицинских колледжей, прошедших необходимое обучение.

Здоровье Две тысячи пациентов находятся на кислородной поддержке в Подмосковье В больницах Подмосковья на кислородной поддержке находятся две тысячи пациентов.