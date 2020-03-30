Коронавирус
ИзвестияЭр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае
Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в понедельник, 30 марта, в сообщении минэнерго королевства. Экспорт будет увеличен за счет высвобождения с внутреннего рынка до 600 тыс. баррелей ежедневно.
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Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Кабмин составил список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
Правительство сформировало список, куда вошли девять отраслей, сильнее всего пострадавшие от пандемии коронавируса, передает Forbes со ссылкой на документ, который был показан во время встречи Владимира Путина с предпринимателями.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри
В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Футбол
Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Общество
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Здоровье
Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Армия и оружие
Курды подавили тюремный бунт на северо-востоке Сирии
Восстание в тюрьме города Хасака в районе Гувейран подавлено, заявили представители курдских Сирийских демократических сил (СДС) 30 марта, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Энергетика
Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Красноярске у еще 9 человек подозревают коронавирус
По данным на 09:00 утра 30 марта, в Красноярском крае зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края, из них 3 человека выздоровели.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Кино
Зак Снайдер раскрыл множество деталей о мире DCEU и его видении
Мир бы восстановился в итоге, но лишь после сюжета из пяти фильмов.
Гаджеты
Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Авто
Mazda CX-5 оснастили новыми технологиями
Японские кроссоверы Mazda CX-5 появились у британских дилеров с новыми технологиями.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Футбол
Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro
Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Общество
В четырех муниципалитетах Якутии введен режим самоизоляции
В четырех муниципальных образованиях Якутии - Якутске, поселке Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах - усилены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля
Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.