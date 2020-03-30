Саудовская Аравия подтвердила планы нарастить добычу нефти с 1 апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco.

с чего всё началось

Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота". Как сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco, Эр-Рияд не отказался от планов довести ее до 12,3 миллиона баррелей.

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