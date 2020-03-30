Коронавирус
Московский КомсомолецСаудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле
Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота". Как сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco, Эр-Рияд не отказался от планов довести ее до 12,3 миллиона баррелей.
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Саудовская Аравия подтвердила планы нарастить добычу нефти с 1 апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco.ТАСС05:37
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Общество
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Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер
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Политика
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Общество
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«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
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В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
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Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Технологии
Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live
Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.