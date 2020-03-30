Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСаудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле

Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота". Как сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco, Эр-Рияд не отказался от планов довести ее до 12,3 миллиона баррелей.
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с чего всё началось

Источник: Саудовская Аравия сохраняет планы нарастить с апреля добычу до 12,3 млн б/с

Саудовская Аравия подтвердила планы нарастить добычу нефти с 1 апреля, когда истекает соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco.
ТАСС05:37

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Источник: Саудовская Аравия сохраняет планы нарастить с апреля добычу до 12,3 млн б/с

ТАСС05:37

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Эр-Рияд запланировал нарастить экспорт нефти в мае до 10,6 млн баррелей в сутки

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Аргументы и Факты08:53
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Ограничительные меры вводятся для борьбы с коронавирусом и будут действовать с 30 марта.
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В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.
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REGNUM 11:21
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Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
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В России запустили портал для дистанционного образования учителей

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей учись-дома.онлайн.
Псковское агентство информации 05:11
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Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 05:39
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
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Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
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Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

В России насчитывается 32 человека в тяжелом состоянии с диагнозом коронавирусной инфекции.
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Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер

Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
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Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
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Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:13
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад 06:16
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

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Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
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Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
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Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
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Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
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