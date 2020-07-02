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Вести.RuВести.Ru

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).В источнике
С чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.
Forbes2 июля в 11:33
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Саудовская Аравия объявила новую нефтяную войну

Московский Комсомолецвчера в 10:29

Нефть, «Аэрофлот», ВТБ, Мосбиржа: за какими котировками следить

РБКвчера в 02:00

Fitch: угрожая скидками на нефть, Саудовская Аравия не хочет вызвать «ценовую войну»

ПРАЙМ2 июля в 08:30

В новую нефтяную войну от Саудовской Аравии не поверили

Lenta.ru2 июля в 10:50

WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти

Коммерсантъ2 июля в 08:39

Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

Вести.Ru2 июля в 11:44

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Газета.Ru2 июля в 03:33
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В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
РИА Новости01:19
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СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной

В "Последних джедаях" создатели слишком вольно переписали личность Скайуокера, что привело к еще большему недовольству зрителей и последовавшему за этим провалу сольника Хана в прокате (картина не смогла добрать 200 миллионов долларов до уровня самоокупаемости).
Российская газета2 июля в 11:03
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РИА Новостивчера в 05:13
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

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Коммерсантъвчера в 15:43
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Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК03:00
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Губерниев посоветовал Пригожину попросить денег у властей Британии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в своем блоге о ряде зарубежных исполнителей, попросивших у властей помощи в связи с кризисом в индустрии развлечений из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва01:59
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Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово23:00
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