Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи

По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.