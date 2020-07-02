Энергетика
REGNUMЭр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти
По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.
Читать в источнике
Оценить295
с чего всё началось
Саудовская Аравия потребовала от других членов ОПЕК компенсировать невыполненные ими на данный момент квоты по сокращению добычи нефти, в противном случае пригрозила начать новую ценовую войну, выяснила The Wall Street Journal.Forbesвчера в 11:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Экономика
Государство поддержит Севкаврентген-Д из Кабардино-Балкарии
По словам Мантурова, завод, производящий медицинское рентгеновское оборудование, имеет большой потенциал в части экспорта, и федеральный центр готов помочь предприятию в части поставок готовой продукции в ближнее зарубежье.
SM News 10:02
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу Ивану Еремину и гендиректору компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в котором указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главного редактора Андрея Шмарова.
РБК 11:12
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Политика
Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
Общество
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Общество
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Сегодня стала известна печальная новость об отце Хабиба Нурмагомедова. Мужчина скончался в одной из больниц Москвы в возрасте 57 лет.
CT news 10:12
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Гаджеты
LG в 2021 году выпустит смартфон-свиток
Live24 02:50
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Первый в мире памятник курьерам открыт в Москве
Москва 24 09:59
Здоровье
Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина стала участницей онлайн-шоу Максима Галкина
Известная отечественная певица Надежда Бабкина стала гостьей шоу Максима Галкина.
ИнфоСМИ 06:26
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Футбол
Экс-форвард «Ливерпуля» Милан Барош завершил карьеру в 38 лет
Нападающий «Баника» Милан Барош объявил о завершении карьеры.
Матч ТВ 09:51
Авто
Land Rover выпустит новую модификацию внедорожника Defender
Силами заводского спецподразделения Special Vehicle Operations популярный внедорожник Defender стал утилитарным коммерческим фургоном и получил название Hard Top.
Evo-rus.com 01 июля в 04:40
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Гаджеты
Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России
Доля смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery выросла в 8 раз за 2 квартал 2020 года на российском рынке и достигла 8%. Как отмечает пресс-служба, это лучший показатель продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая.
iXBT.com 07:14
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Происшествия
В Москве обнаружили хищение более 40 млн рублей у Минобрнауки
В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у Министерства образования и науки.
Росбалт 11:19
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05