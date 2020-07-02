с чего всё началось

По данным издания, Эр-Рияд готов начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК+ не компенсируют несоблюдение квот. Саудовский принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд потребовал от Анголы и Нигерии представить план по сокращению добычи нефти.

Эр-Рияд пригрозил Анголе и Нигерии ценовой войной на рынке нефти

Экономика Государство поддержит Севкаврентген-Д из Кабардино-Балкарии По словам Мантурова, завод, производящий медицинское рентгеновское оборудование, имеет большой потенциал в части экспорта, и федеральный центр готов помочь предприятию в части поставок готовой продукции в ближнее зарубежье.

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Общество Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 16

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Хоккей ЦСКА стал чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Авто Land Rover выпустит новую модификацию внедорожника Defender Силами заводского спецподразделения Special Vehicle Operations популярный внедорожник Defender стал утилитарным коммерческим фургоном и получил название Hard Top. 1

Гаджеты Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России Доля смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery выросла в 8 раз за 2 квартал 2020 года на российском рынке и достигла 8%. Как отмечает пресс-служба, это лучший показатель продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая. 6

Политика В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.