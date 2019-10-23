Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими «Панцирями» после атаки дронов

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны.
Интерфакс08:21

Подробнее о событии

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими «Панцирями» после атаки дронов

Интерфакс08:21

Атака дронов поможет России продать системы ПВО странам Персидского залива

Ведомости07:37

Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов

Lenta.ru08:47

Саудовская Аравия заинтересовалась российскими «Панцирями» после атак беспилотников

Московский Комсомолец09:08

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Вести.Ru10:30

Страны Ближнего Востока захотели российские системы ПВО после атаки дронов

Взгляд.ру10:28

Страны Персидского залива отказываются от США в пользу России

Национальная служба новостей13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»

Культуромания 10:23
Происшествия

Школьницу из Коломны обвиняют в надругательстве над семиклассницами

Как сообщает «Комсомольская правда», 15-летнюю школьницу из Коломны Московской области подозревают в надругательстве над двумя семиклассницами.
Московский Комсомолец 19:36
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

Путин рассказал об итогах переговоров с Эрдоганом

Российский глава Владимир Путин по итогам прошедшей встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи заявил, Россия и Турция пришли к ряду договоренностей касательно ситуации на севере Сирийской Арабской Республики.
Капитал страны вчера в 13:57
Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков

Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Коммерсантъ 17:39
Футбол

Тренировка «Витесса» закончилась конфликтом Слуцкого с футболистом

Тренировка нидерландского «Витесса» завершилась конфликтом между главным тренером Леонидом Слуцким и футболистом Ришедли Базуром.
Известия 16:15
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Космос

Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика вчера в 10:40
Космос

Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет

Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
РИА Новости вчера в 09:31
Спорт

В США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях в отношении причастных к сговору о допингах в спорте.
Комсомольская правда 08:42
Экономика

Работодателей обяжут доплачивать налоги при использовании самозанятых

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на заседании Госдумы, как финансисты намерены спасти доходы казны от хитростей, к которым прибегают компании при замене штатных работников на "самозанятых", труд которых освобожден от страховых взносов и НДФЛ.
Российская газета 09:38
Происшествия

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Культура

Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном

Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Piter.tv 10:04
Шоу-бизнес

Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой

Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец вчера в 04:31
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:20
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие сердечного препарата

Исследователи из Лондонского института медицинских наук вместе со своими немецкими коллегами предложили использовать в качестве сенолитического средства широкого спектра действия уабаин, входящий в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечного ритма.
РИА Новости вчера в 07:19
Гаджеты

Samsung извинился за сбой в работе датчика отпечатков пальцев

Samsung Electronics принес извинения за сбой в работе сенсора отпечатков пальцев на некоторых смартфонах компании, соответствующее заявление холдинга приводит агентство Yonhap.
Rambler News Service 07:07
Происшествия

В Тюменской области зафиксирован случай редкой «гаффской болезни»

Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.
Российская газета вчера в 07:30
Технологии

Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных

Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra вчера в 14:19
Происшествия

Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов

Бронемашина задела легковой автомобиль в Костроме из-за отказа агрегата тормозной системы, сообщает командование костромского гарнизона.
РИА Новости 17:19
Шоу-бизнес

Влад Соколовский публично признался в любви бывшей жене Рите Дакоте

Больше года прошло с официального заявления Риты Дакоты и Влада Соколовского о том, что они расстаются.
Uznayvse.ru 07:32
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 21 октября в 01:06
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Технологии

Выпущена игрушка Pwnagotchi для взлома Wi-Fi-сетей

Pwnagotchi подключается к Wi-Fi-сетям и пытается перехватить соединение, а затем подобрать ключи WPA.
Игромания.ру вчера в 12:11
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Панцирь-С1
Зенитная управляемая ракета
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное