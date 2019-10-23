В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны.

с чего всё началось

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э». Отмечается, что «Панцирь» интересен тем, что был доработан по результатам его применения в Сирии.

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

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