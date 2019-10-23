Армия и оружие

Тульская служба новостейТульская служба новостейСаудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э». Отмечается, что «Панцирь» интересен тем, что был доработан по результатам его применения в Сирии.
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с чего всё началось

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими «Панцирями» после атаки дронов

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны.
Интерфаксвчера в 08:21

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Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими «Панцирями» после атаки дронов

Интерфаксвчера в 08:21

Атака дронов поможет России продать системы ПВО странам Персидского залива

Ведомостивчера в 07:37

Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов

Lenta.ruвчера в 08:47

Саудовская Аравия заинтересовалась российскими «Панцирями» после атак беспилотников

Московский Комсомолецвчера в 09:08

Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО

Вести.Ruвчера в 10:30

Страны Ближнего Востока захотели российские системы ПВО после атаки дронов

Взгляд.рувчера в 10:28

Страны Персидского залива отказываются от США в пользу России

Национальная служба новостейвчера в 13:57
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Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Газета.Ru вчера в 01:54
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Общество

Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Интерфакс 03:53
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
РИА Новости 02:04
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Общество

СКР попросили проверить расходы на очистку Байкала

Право.ру 01:59
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз

Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Вести.Ru вчера в 23:51
Политика

Россияне доверяют президенту меньше, чем армии

Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала фото после долгого молчания

После долгого молчания дочь Анастасии Заворотнюк поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией.
Волгоградская правда 02:26
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»

В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.
Expert.ru 03:43
Политика

«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Авто

Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT

В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
SpeedMe 21 октября в 14:54
Экономика

Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20%

Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.
REGNUM вчера в 22:11
Армия и оружие

В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

RT на русском 01:48
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Гаджеты

Team Group представила модули памяти DDR4 ёмкостью 32 Гбайт

3DNews 03:40
Музыка

Александр Розенбаум перепел песню Ольги Бузовой «Водица»

Известный российский певец и поэт Александр Розенбаум в эфире развлекательной программы на одном из федеральных каналов перепел песню Ольги Бузовой "Водица".
VSE42.RU вчера в 04:55
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда 21 октября в 09:49
Космос

Китайцы клонируют возвращаемые ракеты Илона Маска за два года

Многоразовые ракеты-носители пока использует только SpaceX Илона Маска — после запуска первая ступень Falcon 9 и Falcon Heavy возвращается на Землю.
Вести.Хайтек вчера в 11:16
Экономика

ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
Фонтанка.Ру 02:10
Происшествия

Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции

Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
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