Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUСаудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

Грязнов добавил, что в 2020 году цена нефтепродуктов будет колебаться в пределах 30 доллара. К концу 2021 года нефтяные котировки должны восстановиться до 50 долларов. Напомним, Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией после развала альянса ОПЕК+.
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