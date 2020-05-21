Энергетика
ГЛАС.RUСаудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Грязнов добавил, что в 2020 году цена нефтепродуктов будет колебаться в пределах 30 доллара. К концу 2021 года нефтяные котировки должны восстановиться до 50 долларов. Напомним, Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией после развала альянса ОПЕК+.
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Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия 18:36
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru 08:34
Политика
НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК 17:55
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Технологии
Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии
Аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:20
Происшествия
Федеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России
На сайте регионального управления говорится, что телеканал снял сюжет, основанный на информации граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Эхо Москвы 18:07
Общество
Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID
Первые результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для более широкого применения.
РБК 14:20
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News вчера в 08:48
Авто
Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 19 мая в 12:37
Общество
Тульская медсестра работала в прозрачном защитном костюме
Evo-rus.com 14:36
Экономика
Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
Интерфакс 17:08
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru 05:34
Кино
В Fortnite показали свежий трейлер «Довода» Кристофера Нолана
В Fortnite состоялась премьера нового трейлера «Довода» Кристофера Нолана, дату премьеры которого загадочно убрали.
Игромания.ру 20:11
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Политика
США не планируют выходить из СНВ-3
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Вашингтон не будет выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 20:05
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Экономика
Российская промышленность упала на 6,6% в апреле
За апрель промышленное производство упало на 6,6% в годовом выражении, а по сравнению с мартом 2020 г. – сразу на 9,2%, сообщил Росстат.
Ведомости 14:39
Происшествия
Краснодарский депутат-застройщик арестован по делу о мошенничестве
Андрей Сигидин, который является депутатом законодательного собрания Краснодарского края, пробудет в СИЗО до 19 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества.
Коммерсантъ 12:08
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Игру Civilization VI бесплатно раздаёт сервис Epic Games Store
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:43 — REGNUM Магазин Epic Games Store начал бесплатно раздавать шестую часть глобальной стратегии Civilization.
REGNUM 12:43
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14