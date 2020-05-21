Грязнов добавил, что в 2020 году цена нефтепродуктов будет колебаться в пределах 30 доллара. К концу 2021 года нефтяные котировки должны восстановиться до 50 долларов. Напомним, Саудовская Аравия начала ценовую войну с Россией после развала альянса ОПЕК+.

Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

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