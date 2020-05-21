Энергетика
ГЛАС.RUСаудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель. Такое заявление сделал официальный представитель аналитического агентства «S&P» Александр Грязнов в четверг, 21 мая.
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с чего всё началось
Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на мировом рынке нефти может возобновиться, когда цены на нефть вернутся к уровню $50-55. Такое мнение высказал в ходе вебинара директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.ТАСС03:30
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